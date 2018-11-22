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供樓拆息創半年低位

2018-11-22 列印
　　本港經濟增長放緩，樓市回調，貸款需求疲弱，銀行體系有水浸情況。港元同業拆息自今年9月加息後持續下降，供樓相關的1個月拆息昨六連跌，更跌穿1厘，低見0.989厘，創5月底以來低位。

　　市場人士認為隨著年結將近，拆息有望反彈，並料本港下月加息機會仍高；也有認為年底前銀行或繼續水浸，令下月加息機會驟減。

　　短期港元拆息昨天再度下跌，1個月拆息進一步微跌2點子，至不足1厘；隔夜息亦跌2點子，低報0.369厘。

  對於短期拆息連日回軟，東亞（023）貨幣及利率交易部主管陳德祥指出，由於經濟增長放緩，樓市市道欠佳，潛在買家態度變得有所保留，加上中美貿易戰影響廠商的投資生產意欲，導致資金缺乏需求，港元拆息亦因此愈跌愈低。
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