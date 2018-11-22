美新股上市氣氛差 騰訊音樂IPO或延期

由facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet組成的FAANG一度全部落入熊市領域，5間公司的市值較其各自的52周高位合共蒸發超過1萬億美元。美國科網股接連大挫，也影響了新股上市氣氛。路透社引述知情人士指，騰訊（700）旗下騰訊音樂於美國的IPO或延至明年初，但現時還沒有做出最終決定。據悉，騰訊音樂雖然希望在年內完成交易，但卻不希望在市場正壞的時候匆忙上市，反而更在乎獲得合適的估值。



有知情人士也強調，騰訊音樂估值的重要性，並表示將繼續關注市場狀況。騰訊音樂則拒絕對此發表意見。騰訊音樂上月據傳因美股不穩，將原定10月的上市計劃，延至11月。惟11月美國科網股更接連大挫，騰訊音樂目前仍未就上市計劃時間表作出決定。



五公司申港上市



騰訊音樂在今年5月就指定了上市承銷商，當時傳出的融資目標是40億美元，有望成為今年美國融資最高的中概股IPO交易。到了9月，有傳聞指這一目標被大幅縮減至20億美元左右。



昨日再有五間公司向港交所（388）遞交了上市申請。其中，本地功能性內衣零售商莎娜美（Satami）的獨家保薦人為千里碩融資。根據招股文件，莎娜美在本港擁有22間店，包括20間零售店及2個專櫃。截至今年9月底止6個月，盈利為1426.3萬元，按年下跌約24.12%。莎娜美計劃未來三年新開11家零售店，並擬於上市後在內地O2O購物平台開設旗艦網上商店；又有意通過合資或收購的方式於海外市場設立實體店。



另有新加坡鋼鐵產品專營店CHM Holdings Limited、美國塞班及關島的旅遊集團——海天地悅旅集團、內地安徽省物業開發商萬創國際、內地一站式增值包裝解決方案服務供應商順億控股等，申請在聯交所主板上市。



