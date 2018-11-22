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轉數快疑遭盜用扣帳涉50萬

2018-11-22 列印
　　金管局推出「轉數快」不久，即有不法之徒盜用客戶資料再利用電子錢包開設銀行直接扣帳授權服務（eDDA），經「轉數快」轉走市民銀行戶口的款項，並惹起廣泛關注。財經事務及庫務局劉怡翔引述金管局資料顯示，目前共有20多個個銀行帳號懷疑被盜用在電子錢包內開設直接扣帳服務，涉款共約50萬元。

　　劉怡翔昨書面回覆立法會議員有關網上即時過數的安全措施時指出，金管局已於上月26日公佈一系列優化電子錢包開設直接扣帳授權的程序，以杜絕使用不法手段取得他人資料開立電子直接扣帳授權。他又提到，銀行帳戶持有人如沒有授權有關扣帳，毋須為該未經授權交易承擔責任。

　　他引述金管局資料顯示，截到目前為止，共有20多個個銀行帳號懷疑被盜用在電子錢包內開設直接扣帳服務，涉及款項共約50萬元，而警方現正對有關個案作出跟進。

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