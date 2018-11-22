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中行啟動菲國人民幣匯兌交易

2018-11-22 列印
　　國家主席習近平訪問菲律賓期間，由中國銀行（3988）參與發起在菲律賓啟動人民幣兌比索直接交易市場，並完成首筆交易。

　　中行昨日稱，在中菲兩國領導人的見證下，中行董事長陳四清作為菲律賓人民幣交易商協會主席單位的代表，接受了菲央行關於啟動人民幣兌比索直接交易市場的授牌。

　　同一場合上，中行還與菲律賓財政部簽署了《菲律賓共和國2018年熊貓債發行諒解備忘錄》，雙方將在菲律賓發行新一期主權熊貓債方面繼續開展合作。

　　今年3月，中行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協助菲律賓在中國銀行間債券市場，成功發行14.6億元人民幣債券，這是菲律賓發行的首批熊貓債，也是東南亞地區發行人發行的第一批主權熊貓債券。

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