莎莎中期多賺85% 料上季同店銷售單位升

主席郭少明表示，在中美貿易戰及人民幣貶值影響下，第二季同店銷售增長7.1%，較首季增長25.3%有所放緩，料不明朗因素續拖累第三季零售氣氛，預計第三季同店銷售增長放緩至單位數。
業績報告顯示，內地業務繼續錄得虧損，期內虧損擴大逾倍至1591萬元。郭少明指營業額與去年相若，惟期內減少一間店舖，以及自家品牌產品的銷售疲軟拖低毛利，將加強推廣自家品牌，而近月情況已有改善，有信心下半年的虧損較上半年收窄。
集團毛利率下跌2.3百分點至39.9%，郭少明解釋，期內自家品牌銷售額佔比由39.8%下降至35.8%，拖累毛利率下跌。此外，期內港澳地區的零售銷售額較去年同期增長18.5%，同店銷售則升15.8%。內地顧客的交易宗數增長21.8%，本地顧客的升幅則為0.2%。每宗交易件數雖減少，但購買的產品單價較高，每宗交易平均金額整體增長7%。
研高鐵站新店
門店方面，期內開設10間新店並關閉8間店舖，淨增長2間，關閉較大的店舖令淨零售空間減少1.8%，截至9月底港澳門店數量為120間。
郭少明透露，期內為32間店舖續租，租金錄得0.8%升幅，下半年仍有4間店舖要續租，未來會繼續研究在高鐵站及港珠澳大橋鄰近地區增設新店。