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中教首八月賺3.58億

2018-11-22 列印
　　中教控股（839）昨日公佈今年首八個月業績，賺得3.58億元（人民幣，下同），每股基本盈利17.7分，末期股息7.4港仙。期內，因改變財政會計年度，經調整錄得純利4.82億元，按年升62.9%，營收按年升58.6%至9.33億元。該股昨日上升3.77%，收報11元。

　　內地多次收緊教育行業監管政策，上周又發佈禁民辦幼兒園上市意見稿。中教控股首席財務官喻愷昨日表示，新政對學前教育衝擊較大，而公司的業務範疇是高等教育和職業教育，故未受影響，仍享有資本化的機會。中央8月份出台《民辦教育促進法（送審稿）》限制民辦學校收併購，喻愷表示，新政主要針對非盈利性學校，對公司運營的盈利性學校沒有影響。

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