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Dynam中期純利增54%

2018-11-22 列印
　　日本彈珠機營運商 Dynam Japan（6889）公佈9月底止中期業績，期內總收益735.8億日圓（約50.6億港元），按年跌4.7%，純利則為83.4億日圓（約5.74億港元），升53.6%；中期息維持派每股6日圓（約0.4146港元）。另集團進一步確定，三年內最多斥資63億港元購置飛機作租賃業務。

　　集團期內經營450間遊戲館，包括179間高投注額遊戲館及271間低投注額遊戲館，營業額為735.83億元日圓，按年跌4.7%；每股基本盈利10.89日圓。集團收益為總投注收入減去總派彩，期內收益下跌主要由於高投注額遊戲機的使用率下降，令該項跌6.8%；低投注額亦跌2.5%。

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