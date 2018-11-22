中環IFC外望——公司老細「包底」 員工「瞓身」買股

東華軟件周二晚發出通告，話大股東兼董事長薛向東鼓勵員工掃貨兼承諾「兜底」，結果喺10月18日至11月18日期間，有114名員工合共買咗1403.25萬股，平均作價7.78元（人民幣，下同），涉資高達1.09億元。換言之，114個參與增持計劃嘅員工，平均每人出資95.77萬元，係近年A股市場最踴躍嘅員工增持行動。
不過睇番年報資料，東華軟件員工舊年平均人工係11.42萬元，如果用95.77萬元入市，就相等於超過八年人工，真係夠晒進取。東華軟件噚日收市價7.55元，低過員工平均入市價，好彩都唔算蝕好多。
近半港人無信心享受退休
滙控（005）旗下滙豐公佈今年度退休調查報告，發現有48%打工仔，沒有信心享受舒適退休生活，較2014年上升9個百分點。
調查指出，市民不知何時為退休儲蓄，亦對儲蓄數量無概念，只有三分一人可自理退休財務，僅27%市民有恒常退休儲蓄習慣。至於仍未開始為退休儲蓄的市民佔20%，較四年前跌5個百分點。
滙豐保險香港行政總裁文德華稱，香港人主要依賴現金作退休收入來源，但長遠容易受通脹蠶食。他建議市民要善用多元化投資組合和保險工具，才能跑贏通脹。
另外，滙豐發現香港女性自主理財情況較少，38%對未來財務狀況有信心，數字是東南亞地區最低。有26%女性表示，願意為家庭放棄或暫停工作。
管理財務方面，28%女士認為自己的財經知識與伴侶相若，較男士少15個百分點；只有39%女士會積極調動投資組合，較男士少9個百分點。
高瞻