中環IFC外望——公司老細「包底」 員工「瞓身」買股

剛周日的三場國際賽預賽，其二為大摩囊括，先有現任馬王「美麗傳承」在馬會一哩錦標刷新全港最佳時間奪標，另有「鷹雄」贏二千米的馬會盃，後駒同樣是刷新紀錄時間。「美麗傳承」是役雖以三個馬位拋離亞軍，但直路上愈跑愈斜的舉動卻極不尋常，希望不是因有甚麼內在毛病。始終此駒今季的表現，確實有更上一層樓之勢，只要健康良好，下月九日衞冕香港一哩冠軍是極具厚望。 談到「美麗傳承」，便不禁令人想起上屆馬王選舉的爭議。選舉前，筆者曾在同行的聚會中及專欄中，表達過馬王須具備的至者風範，終由「美麗傳承」當選正是合個人所願。而今季牠三戰不敗，更證明是實至名歸。 反之「巴基之星」近期又再不願展步，讓不少人...

2018-11-22