通脹似見頂 利率趨向中性 儲局轉鴿 明春起料停加息

金融市場波動愈來愈頻繁，貿易戰有加深的危機，全球經濟增長放緩，都驅使美國聯儲局需要重新部署加息步伐。德交所旗下國際市場新聞社（MNI）引述美聯儲資深人士消息報道，聯儲局開始考慮最少暫停貨幣政策緊縮，最早在明年春季停止加息周期。儘管下月聯儲局加息幾乎是毫無疑問，但儲局也要趨向鴿派。



美股昨日感恩節休市，歐洲股市走勢偏弱，富時100指數早段曾跌1.12%，報6971點，德國DAX指數跌0.74%，報11161.04點，法國CAC 40指數跌0.59%，報4946.01點。



議息會議料爭持激烈



MNI引述消息人士指出，多個因素推動聯儲局停止加息的研究及討論，包括通脹率在2%的水平有見頂回落之勢，而且決策者認為貨幣政策緊縮的實際需要減低，他們亦認為利率正趨向中性水平。



目前聯儲局內對確切的中性利率水平沒有很強的一致共識，決策官員似乎傾向認為3厘左右是中性利率。



MNI又指，下月聯儲局加息幾乎是毫無疑問，但預料涉及暫停緊縮貨幣政策的討論，將從明年3月份公開市場會議開始活躍，到6月時會更加確定。



鮑威爾暗示或停加息



儲局主席鮑威爾上周在達拉斯聯儲銀行的活動時，曾暗示明年暫停加息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力，分別是全球需求放緩，財政刺激消退，及加息對經濟的滯後影響。



摩根士丹利貨幣策略師Hans Redeker指出，美國經濟增長高於預期，表明儲局目前仍會維持加息的步伐。債券孳息需要上調以吸引外資繼續投資美國債券，不過，儲局對息口的取態則可能會由鷹派轉為鴿派。



他又指借貸成本上升，而且對經濟的衝擊，反映儲局需要審慎的貨幣政策，息口上升已經對經濟敏感環節的行業包括地產，以及汽車行業造成不利影響。