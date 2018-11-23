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渣打明年擬百億回購

2018-11-23 列印
        渣打（2888）明年有意回購股份，估計回購規模達10億英鎊（約100.78億港元）；美國紐約金融服務處（DFS）並於今年底結束對渣打的監察期，消息刺激渣打昨日曾急彈逾5%，重上61元水平，見逾1個月高位。

　　《金融時報》報道，渣打管理層正研究股份回購計劃，有機會在明年2月宣布集團全年業績時，一同宣布該回購計畫。消息人士透露，股份回購計劃仍處初步階段，並取決於渣打在違反伊朗制裁措施的指控上，與美國監管機構和解需要支付多少罰金。

　　報道引述消息人士指出，任何回購方案都會平衡股東回報，以及投入發展業務的資金需求。而考慮回購的因素之一，是希望試圖重振渣打的股價，反映管理層着意提升集團股價和提高股東回報。
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