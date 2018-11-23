美團點評業績大走樣 第三季勁蝕833億人幣

本港第二隻以「同股不同權」架構上市的企業美團點評（3690），業績急速走樣，昨日派發第三季成績表，勁蝕近833億元人民幣，虧損較去年同期擴大18倍，有可能是本港有史以來，首隻單季帳面虧損最大的股份，若連同首兩季業績，今年首九個月帳面虧損逾千億元。美團股價昨日一度插水後反彈，最多升5.53%，收市升2.26%，報61.05港元。由於其在收市後才公布季績，而且虧損大幅高於市場預期，有證劵業人士預期，美團股價今日將可能回吐7%。



美團點評截至今年9月底的三個月，美團錄得總收入約191億元，按年增加97.2%。毛利錄得45.71億元，按年增加33.2%。惟期內虧損832.97億元，去年同期虧損43.7億元。對於季內虧損大幅度擴大，美團指，因為公司上市令估值大幅增加，導致可轉換可贖回優先股公允價值所產生的虧損大幅增加。經調整後的虧損淨額為24.63億元，較去年同期9.55億元，增加1.58倍。



首三季勁蝕逾千億人幣



由於美團在今年上半年已錄得287.81億元虧損，若照帳面加上，即今年首3季勁虧逾1120億元。期內，核心業務交易額均有增長。餐飲外賣錄得80億元，按年及按季分別增加54.4%及17.3%。到店、酒店及旅遊交易額49.3億元，按年及按季分別增加13.9%及16.1%。新業務及其他交易額則16.4億元，按年及按季分別增加83.1%及26.6%。



該公司核心業務，餐飲外賣及到店、酒店及旅遊兩部份業務，毛利率分別按年增長8.7個百分點及2.1個百分點。但新業務及其他部份，則錄得毛虧損37.4%，此部份去年同期的毛利率46.2%。用戶數據方面，期內有交易用戶382.3萬個，按年增長30.3%，活躍商家則有550萬戶，按年增44%。每位交易用戶平均每年交易筆數為22.7筆，按年增加22.6%。