逾半港人願承財務風險

環球投資市場波動，惟港人對個人財務狀況仍感樂觀。安盛投資管理調查顯示，57%受訪港人滿意目前的財務狀況。按年齡劃分，55歲以上的受訪者對個人財務狀況最有信心，亦比年輕一輩更願意承受風險。



調查今年6月進行，訪問了本港逾1000名受訪者，發現57%受訪港人滿意目前的財務狀況，59%更對未來3年的財務狀況感到樂觀。按年齡劃分，55歲以上的受訪者，有78%均對目前的財務狀況抱有信心；相對22至30歲的受訪者，低於一半對財務狀況感到滿意。55歲以上的受訪者雖然即將臨近退休，但他們願意承受風險程度仍高，該組別有49%的受訪者表示願意承受更大的投資和財富管理風險，比起22至30歲的受訪組別，高出6個百分點。