銀債下周三認購 保證利息加至三厘

政府推出的第三批銀色債券，將於下周三起供年滿六十五歲的香港居民認購，入場費一萬元。今批銀債有別首兩批，政府將最低息率保證由過往兩厘，調升至三厘。中銀香港(2388)個人金融及財富管理部助理總經理兼財資產品處主管張穎思指，今批銀債息率高於銀行兩厘多的定存息率，料認購反應將較首兩批熱烈，並建議長者不防認購七、八手。而銀行及證券行紛紛推「五免」及「七免」優惠吸銀債客。



是次三年期銀債的發行額為三十億元，由十一月二十八至十二月六日期間接受長者認購，每手認購金額為一萬元，每六個月派息一次，利息與通脹掛鈎，並設最低三厘息率保證，倘若與通脹掛鈎的利息低於三厘的話，債券持有人照樣可獲發三厘利息。



金管局助理總裁鮑克運表示，鑑於過去兩年市場利率有所上升，政府遂決定將銀債息率下限由二厘提升至三厘，即政府保證銀債息率最少有三厘，以保持銀債的吸引力。



料認購反應將較首兩批熱烈



張穎思相信今批銀債的認購反應將較首兩批熱烈，更期望可破首批銀債的認購紀錄，因銀債的保證息率加至三厘，高於現時一般介乎二厘至二厘半的十二至十八個月銀行定期存款息率。



而且銀債風險低，加上目前投資市場波動，明年又有很多不確定因素，所以有三厘保證回報的銀債實屬不俗的資產配置。



就會否加碼發行銀債，鮑克運表明，是次不會加碼，因每次銀債的發行額都是經過考慮市場情況及利率走勢而定。



以銀債三十億元的發行額及現有人人有份的循環分配機制，即使認購得多，亦未必分得多。張穎思指，參考過去兩年長者獲分配的銀債手數，他們在認購首批及第二批發行額均為三十億元的銀債中，分別最多只獲分配五手及十手銀債。



由於估計今次銀債認購將較踴躍，故建議長者可認購七至八手銀債。