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DYNAM開拓飛機租賃業務

2018-11-23 列印
　　DYNAM （6889）主席兼首席執行官佐藤公平昨表示，日本彈珠機行業正面對困難時期，但中期業績表現優於市場，未來將積極開拓飛機租賃業務，但無意縮減原有遊戲機業務的規模，除了繼續控制成本，亦考慮以併購方式擴充業務。

　　公司9月與控股股東旗下飛機租賃公司SAC合作，涉足飛機租賃市場，將於2019至2021年三年間，最多投資900億日圓（約63億港元）及購買20隻飛機。佐藤公平表示，彈珠機行業正面對困難，目前有多餘的資產可作投資，認為現時是合適的時候去尋找新業務機會。

　　原有的遊戲機業務會繼續通過不同方式包括併購去擴大業務，全日本共有約9000家遊戲館，公司現經營450家，仍有空間擴充。
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