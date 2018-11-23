中環IFC外望——長者無懼波動市 近半「夠薑」加碼

即使環球投資市場波動，惟港人對投資前景仍感樂觀，尤其是係見過大風浪的年長投資者，更加夠膽趁低撈貨，果然係「薑愈老愈辣」。



安盛投資管理一項調查顯示，57%受訪港人滿意目前財務狀況，59%更對未來三年財務狀況感到樂觀。同時在目前市場波動情況下，仍有51%受訪者考慮增加現有投資。



安盛投資管理亞洲區銷售及市場主管林忠漢表示，本港投資者成熟，特別是55歲或以上年長的一群，過往經歷多個大大小小的金融危機，更明白長線投資重要性。他稱，「大家在2003年沙士都學到經驗，如市況有下調機會，做更多投資至今收益都非常可觀。」



調查顯示，55歲以上受訪者中，有49%願意承擔更大投資和財富管理風險，惟較年輕的16至21歲受訪者中則僅得38%。林忠漢認為，較年長投資者不但經歷更多金融危機，亦多半持有物業，所以更加進取。



TNG銀聯WeChat Pay推港鐵二維碼服務



繼AlipayHK之後，港鐵公司（066）再批出合約予TNG、銀聯國際及WeChat Pay，將在日後為乘客提供二維碼付費乘車服務。AlipayHK將於2020年年中起，率先提供相關服務，一年獨家營運期過後，其他三間公司將於2021年年中一同投入服務。港鐵表示，期望透過引入更多服務供應商，顧客可以享用更多元化及靈活的付費方式。



銀聯的用戶未來在港鐵出入閘機時，可通過掃描「雲閃付」應用程式的二維碼直接過閘，先乘車後付費。港鐵應用程式也將支持綁定銀聯卡，以港鐵二維碼付車費。「雲閃付」提供內地及港澳雙向跨境互通的流動支付服務，三地用戶可憑同一個版本應用，綁定銀聯卡進行二維碼支付；內地、港澳及海外地區的「雲閃付」用戶毋須轉換支付工具，就可以無縫對接港鐵閘機，以綁定的銀聯卡支付車資。



對於能夠成為其中一間支援港鐵二維碼收費的流動支付平台，TNG創始人兼行政總裁江慶恩表示，此為電子錢包平台一個重要的里程碑，集團將繼續擴展商戶網絡，為本港市民提供更多元化及更全面的服務。







高瞻