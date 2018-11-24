﻿A股急挫 恒指悶跌91點

G20峰會臨近，美國總統特朗出口術，表示中國渴望達成貿易協議，美方在可行情況下會促成。不過，消息對港股作用不大，恒指開市隨即失守兩萬六關，高見25983點，其後反覆回落，加上市場成交減少及A股跌勢加劇，恒指最多曾跌212點，收市跌幅收窄至91點，報25927點，失守10天線（25950）；國指繼續跑輸恒指，跌57點，收報10388點。
美團績差 急瀉11.8%
科網科技股受壓，騰訊（700）跌1.29%，報291.2元；美團（3690）上季虧損擴大，股價急插11.79%，報53.85元，創上市以來最大跌幅；閱文（772）則跌4.15%，報42.75元。
手機設備股續現沽壓，瑞聲（2018）收跌1.3%，報53.2元；舜宇（2382）收跌2.02%，報72.65元；丘鈦（1478）收跌2%，報4.41元；比亞迪電子（285）收跌3.22%，報10.22元。日前傳出富士康計劃明年大削開支，鴻海系的富智康（2038）挫4.35%，報0.88元。
大市偏軟，資金流入公用股，長江基建（1038）收升2.25%，報59.15元，為表現最佳藍籌；香港電訊（6823）漲2.19%，報11.18元；中移動（941）升1.34%，報75.9元。
公用股受追捧向好
京華山一研究部主管彭偉新指出，近日港股缺乏新方向，亦未見市場出現利好消息，加上美國聯儲局或因環球經濟增長放緩，而減慢明年加息步伐，相信大市走勢或延續至年底，投資者偏向明年年初才重新部署投資策略。
彭偉新稱，下周中美元首會談未必可於短期內達成重大協議，亦有美國白宮高級官員表示，不急於短時間內「傾掂數」，認為中美貿易糾紛仍會持續一段時間，甚至成為拉鋸戰。