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﻿富士康：裁員報道不實

2018-11-24 列印
　　早前傳出蘋果公司最大組裝商富士康，明年將大幅裁員削減開支，並據報預計在今年大幅度裁員，人數達34萬人。該公司透過內地媒體回應稱，裁員範圍包括整個集團旗下逾百間公司，並非僅局限於富士康本身，指部份媒體報道不實。

稱將增研發經費

　　富士康稱，費用縮減主要針對該集團經營績效未達標單位，以及獲利表現不如預期的對外投資，並涉及如行政、事務、物流等周邊費用，但不包括該集團研發及新產品開發經費。富士康又指，將依據全球化佈局版圖及區域特點，增加研發經費。

　　據該集團財報顯示，集團第三季純利回升至約55.83億元人民幣，增長18.3%，不過，首九個月純利則下跌0.9%。

　　日前彭博引述鴻海富士康內部通告報道，指該公司表示2019年要削減200億元成本，並預期將要面對「十分艱難且充滿挑戰的一年」。
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