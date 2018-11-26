﻿騰訊撐腰攻港市場 創夢天地籌9.9億

近半年，市場高度關注內地政府對新遊戲審批的政策取態，這也成為以股王騰訊（700）為首的一眾遊戲公司業績前景和股價表現的掣肘。騰訊持股逾20%的遊戲發行商創夢天地（1119）董事會主席陳湘宇認為，遊戲版號（獲審批後才獲發的版號）問題對遊戲發行公司的影響有限，他表示，創夢天地將通過持續運營，延長現有遊戲的生命周期，並不斷尋求已有版號的遊戲，以擴大遊戲組合。總裁高煉惇則表示，支持政府對遊戲行業的監管，認為這是行業得以持續發展的必經階段。



創夢天地從今天起至周四（29日）在香港公開招股，共發售約1.27億股新股，招股價介乎每股6元至7.8元，最多集資9.9億元。每手400股，入場費3151.44元。瑞信、招商證券國際、中金公司為聯席保薦人。股份預計於12月6日掛牌。



該公司現有56款遊戲及擁有一個包含25款遊戲的儲備，預期將於今明兩年上線，其中19款遊戲僅會於內地推出。該公司首席財務官雷俊文指，當中有7款遊戲已取得前置審批，公司也正不斷尋求通過向第三方遊戲開發商收購有版號的遊戲，他說︰「我們有信心保持業績增長」。



引京東及索尼為基投



騰訊作為創夢天地的第一大機構股東，上市前持股20.65%。陳湘宇指，該公司與騰訊在內容、技術和商業化等方面有全面合作，未來也會持續與騰訊生態圈的連結，這是創夢天地獨特的競爭優勢。創夢天地引入京東及索尼兩大基石投資者，分別認購500萬美元的股份。



據招股書披露，創夢天地自遊戲獲得大部份收益，在2017年及今年上半年的收入佔比分別達87.1%及88.6%，另有信息服務收益，以及來自基金管理費和好時光影遊社產生的其他收益。好時光影遊社是創夢天地與騰訊合作開設的線下體驗店，目前在深圳有一間自營店，此次集資所得款約6%亦將用於擴展線下娛樂服務。對於未來選址的考慮，首席營銷官何猷君表示，將基於大數據，分析不同城市年輕人的生活娛樂習慣，從而個性化設計線下店，例如適當調整線下店在遊戲、視頻、電競等不同領域的比重。