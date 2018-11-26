  • 2018年11月26日 星期一
  • 18º
  • 96%
熱門： 陳凱欣李卓人九西補選郭富城韓國瑜

日報新聞 > 財經

﻿聚焦「習特會」 港股續觀望

2018-11-26 列印
　　上周美國感恩節假期後，因油價及科技股下挫拖低美股，恒指上周亦跌225點，本周除了多國採購經理指數外，市場亦聚焦本周五G20峰會元首會談，啟示中美貿易戰的走向。分析認為觀望氣氛濃厚，預料本周港股繼續在25600至26400點窄幅上落。

　　全球關注本周五（30日）中美元首於G20峰會，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指港股持續觀望，相信本周初段成交量仍然偏低，亦難以突破上周的高低位，約於26400至25600點窄幅上落，「26000點呢啲水平似乎大家都接受到，好友同淡友都唔想去進攻㗎喇。」他稱，若習特會有利好消息，港股或可於下月突破本月初高位26530點。溫傑認為，中港股市「買賣兩閒」，反而美股變動較大。美國研究機構Adobe Analytics數據顯示，美國上周「黑色星期五」網上銷售額增逾23%，突破60億美元（468億港元），他稱，數據對美國零售股有利好作用。英國脫歐協議昨日獲歐盟通過，協同博勤金融行政總裁曾永堅認為，市場已長時間消化脫歐進程，有關消息亦符合預期，相信對港股影響不大。他又稱，本周外圍關注美國周三公佈的第三季GDP修正值，將左右市場解讀美國經濟。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd