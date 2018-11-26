全球關注本周五（30日）中美元首於G20峰會，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指港股持續觀望，相信本周初段成交量仍然偏低，亦難以突破上周的高低位，約於26400至25600點窄幅上落，「26000點呢啲水平似乎大家都接受到，好友同淡友都唔想去進攻㗎喇。」他稱，若習特會有利好消息，港股或可於下月突破本月初高位26530點。溫傑認為，中港股市「買賣兩閒」，反而美股變動較大。美國研究機構Adobe Analytics數據顯示，美國上周「黑色星期五」網上銷售額增逾23%，突破60億美元（468億港元），他稱，數據對美國零售股有利好作用。英國脫歐協議昨日獲歐盟通過，協同博勤金融行政總裁曾永堅認為，市場已長時間消化脫歐進程，有關消息亦符合預期，相信對港股影響不大。他又稱，本周外圍關注美國周三公佈的第三季GDP修正值，將左右市場解讀美國經濟。
聚焦「習特會」 港股續觀望
全球關注本周五（30日）中美元首於G20峰會，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指港股持續觀望，相信本周初段成交量仍然偏低，亦難以突破上周的高低位，約於26400至25600點窄幅上落，「26000點呢啲水平似乎大家都接受到，好友同淡友都唔想去進攻㗎喇。」他稱，若習特會有利好消息，港股或可於下月突破本月初高位26530點。溫傑認為，中港股市「買賣兩閒」，反而美股變動較大。美國研究機構Adobe Analytics數據顯示，美國上周「黑色星期五」網上銷售額增逾23%，突破60億美元（468億港元），他稱，數據對美國零售股有利好作用。英國脫歐協議昨日獲歐盟通過，協同博勤金融行政總裁曾永堅認為，市場已長時間消化脫歐進程，有關消息亦符合預期，相信對港股影響不大。他又稱，本周外圍關注美國周三公佈的第三季GDP修正值，將左右市場解讀美國經濟。
拋離李卓人逾萬票 大幅領先 陳凱欣勝出
立法會九龍西補選昨日舉行投票，五名候選人競逐一個議席，被視為實力接近的建制派陳凱欣與工黨李卓人在拉票時互相「晒馬」，各獲多位重量級人物支持。投票結束後，香港研究協會票站調查推算結果，預料陳凱欣當選機會...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
兩日籍男被中國控間諜罪 藏有80份軍事機密文件
兩名日籍男子去年三月在中國被指拍攝軍事設施被捕，當月亦有另外四名日本人一度被拘留，經當局扣查後發現六人手提電腦及USB記憶體內，藏有共八十份與中國軍事設施有關的機密文件。兩名日男被指是主謀，並在今年五月至六月被控違反《反間諜法》與《國家安全法》。 據報道，兩名日男去年三月在中國山東省及海南省進行地質調查時，因涉嫌拍攝軍事設施，被捕，並控以間諜罪。當時還有另外四名日本人被拘查，當局從他們的手提電腦及USB記憶體搜出約八十份軍事機密文件，與山東省蓬萊市及海南省三亞市軍事設施的地圖及照片有關。 據悉，兩人分別是千葉縣船橋市地質調查公司及中國遼寧省大連市的溫泉開發公司的負責人。當局...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
約翰遜轟協議如鐵達尼號 文翠珊感性籲國民支持
歐盟周日召開特別峰會，以通過早前與英國達成的脫歐協議。多名議員警告會投反對票，首相文翠珊為此向全國發出公開信，感性呼籲國民支持她的脫歐計劃。而特別峰會召開不足一小時後，歐洲理事會主席圖斯克宣佈，歐盟二十七國領袖已一致確認英國脫歐協議草案。 文翠珊周六已抵達布魯塞爾，準備周日會晤另外二十七個歐盟成員國領袖，敲定脫歐協議和政治宣言，終結英國在這個全球最大貿易聯盟長達四十多年的成員國地位。不過，文翠珊所屬的保守黨疑歐派及其北愛盟友聲言將會投反對票。為此，文翠珊周日向全國發出公開信說，將為她的脫歐協議在國會闖關奉獻心力。 文翠珊說：「這將會是符合我國利益的協議，適用於全國和全體國民...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬鞍山泓碧499萬入場
馬鞍山新盤泓碧繼上周五公佈首批110伙價單後，發展商日前更引入高成數按揭及現金回贈優惠吸客，發展商早前公佈價單，折實平均呎價16497元，入場費498.8萬，將於下周一（26日）分別推出100伙發售及...
2018-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
騰訊撐腰攻港市場 創夢天地籌9.9億
近半年，市場高度關注內地政府對新遊戲審批的政策取態，這也成為以股王騰訊（700）為首的一眾遊戲公司業績前景和股價表現的掣肘。騰訊持股逾20%的遊戲發行商創夢天地（1119）董事會主席陳湘宇認為，遊戲版...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
借將上力襲般尼 喜鵲又開餐
紐卡素近兩場英超皆全取三分，一洗此前各賽事十一戰不勝頹勢，功臣首推前鋒荷西朗頓。這名委內瑞拉射手近期獲領隊賓尼迪斯重用，今晚聯賽獨腳戲可望率喜鵲作客擊敗近況差勁的般尼，客勝去馬。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 由西布朗外借來投的射手荷西朗頓，一直未受紐卡素主帥賓尼迪斯重用，更曾經連續三輪英超沒有入選大軍名單。不過，此子近兩輪終於等到機會的來臨，每場均踢足九十分鐘之餘，還於上一輪梅開二度領軍作東2:1擊退般尼茅夫，經過開季各戰線十一仗三和八負未嘗一勝後，以二連勝重振雄風。這名廿九歲前鋒矢言：「球隊正全面復甦。」 朗頓瞄準3連勝 般尼對上五場英超僅兩和三負不勝...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Galaxy A9 四鏡攝力全開
除了鬥成像質素，新款手機開始將影拍焦點轉移至鏡頭數量，繼雙鏡、三鏡後，Samsung將於周五開賣（11月30日）的Galaxy A9，機背首度配備四個鏡頭，焦段涵蓋標準、超廣角及長焦，構圖取景變化多，...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
神話香港騷賀出道20年 烔完晒麒麟臂全場尖叫
今年是韓國元祖級男團「神話」出道20周年，六位成員前晚在亞博館舉行20周年演唱會，大唱多年來的作品，與香港粉絲一起慶祝。成員Eric、Andy、李玟雨、申彗星、金烔完和JunJin，齊以全紅色西裝站在...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——不做實事 必遭選民離棄
昨天立法會九龍西補選，五名候選人角逐因劉小麗宣誓失效而出缺的議席，投票率早上一度高於今年三月的補選，但其後回落，整日選情緊張但不激烈。不少選民借此機會表達心聲，各派議員應聆聽市民的心底話，多做民生實事，少叫口號，回饋他們投下的一票。 從傳媒昨天街訪多名選民可見，大多數人認為房屋和老人問題最急需處理，反而少人提及政治議題。這個現象，反映主流民意，亦與多項民調結果一致，大多數市民都關注房屋、長者、勞工等民生議題，反而政治爭議的關注度較低。然而，我們看到的議會，擾擾攘攘，政治議題被無限放大，爭鬥不絕，甚至窒礙到民生事務的討論。 香港住屋問題嚴峻，大批基層被迫捱貴租劏房，他們輪候公...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——安國倫客串贏完馬又墮馬
馬會因應騎師人手不足，昨日邀請安國倫重臨客串一天，而他六匹座騎其四來自蔡廄馬，如此得神仙關照自然有料到，當中最具惡氣的「請跟我來」臨場被捧至不足兩倍，結果以收韁姿態輕鬆大勝三個半馬位，造就安國倫相隔年...
2018-11-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6