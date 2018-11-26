﻿銀行綠區銷售限制 金管局研逐步放寬

由雷曼迷債爆煲事件而引申銀行須將投資專區（俗稱紅區）及一般銀行服務區（俗稱綠區）作實體分隔，以保障零售投資者，措施沿用至今近十年，現或有望放寬部份限制。



金管局已就此於9月完成相關諮詢，業界指儘管諮詢內容沒撤走兩區之隔，但對可能放寬綠區銷售簡單投資產品的建議普遍表歡迎，認為方便銀行調度人手，亦有指可為傳統銀行締造公平的競爭環境，與將來面世的虛擬銀行一較高下。



有銀行人士指，業界曾向金管局反映希望撤走紅綠區之隔，但局方堅持保留兩區，但可考慮放寬綠區的銷售範圍，而在是次諮詢中，部份內容涉及建議綠區可銷售一些不複雜的簡單投資產品，如簡單的基金產品；利率掛鈎及外幣掛鈎此等不受證監會規管的產品；又或者是客戶重複多次購買的投資產品。惟最終綠區能否銷售簡單的投資產品還須視乎諮詢結果。



另有業界人士稱，金管局是次諮詢主要是回應業界的訴求而作出適時檢討，相信某程度與虛擬銀行將面世有關，因未來或有虛擬銀行攻網上銷售投資產品，並與傳統銀行直接競爭，但目前傳統銀行銷售投資產品限制多多，若放寬綠區的一些銷售限制，將可為傳統銀行締造公平的競爭環境。



料九月完成諮詢



金管局發言人接受本報查詢時稱，為改善客戶體驗及提供適度的投資者保障，該局就簡化及改良銷售投資產品、保險產品及強積金產品的投資者保障措施進行檢討，並於9月結束諮詢，現正考慮收到的意見。



檢討內容包括調整零售銀行分行內證券業務與一般銀行業務實體分隔的規定，前提需要避免客戶在區分存款和投資產品業務時出現混淆的情況，向投資者提供適度保障的同時讓銀行營運有一定靈活性。對於有關放寬綠區銷售限制的建議，多名銀行主管均表歡迎，認為可方便銀行善用前線銷售人員。