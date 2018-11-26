﻿偽冒銀行詐騙 大增約1.7倍

今年銀行的假網站及假電郵急增。根據金管局數字顯示，截至今年10月底共有110宗欺詐網站及偽冒電郵，較去年大增約1.7倍。有見及此，金管局提醒銀行急須管理好相關風險。另外，金管局接獲有關聯名戶口投資的投訴，一名太太投訴銀行未有為其丈夫進行風險評估，另一名太太投訴指銀行對其丈夫投資，未有考慮她的合適性評估結果。



金管局發言人表示，截至今年10月底，金管局共收到銀行匯報有56宗欺詐網站及54宗偽冒電郵個案。去年全年則有34宗欺詐網站及7宗偽冒電郵個案。金管局已提醒銀行要管理好類似假網站、假電郵的相關風險，以保障客戶。該局亦有與業界合作以提高客戶對此的認知。



另外，金管局上周發表的《Complaints Watch》指出，由今年4月至9月期間共接獲919宗投訴，其中有兩個個案涉及聯名戶口投資相關的投訴。金管局指，銀行應提醒客戶有關聯名戶口簽署安排的條款及細則，避免客戶出現混淆，以及不必要的爭拗。