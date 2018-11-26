﻿會計師會下月中選舉 停「一人一票」惹爭議

香港會計師公會下月13日舉行新一屆理事及會長選舉，有消息人士透露，今年選舉或趨向政治化，不同政治立場理事之間的競爭更為「白熱化」，據悉是與今年初成功通過「一人一票」選正、副會長有關。惟公會決定，即將舉行的選舉不會以「一人一票」進行，有會員表示不滿，將提出司法覆核。有意見指，應以「選舉人制」作為折衷選舉辦法，但可行性受到質疑。



消息人士向本報表示，即將舉行的理事會選舉，部份「保守派」較往年獲更多支援，以爭取更多席位。箇中誘因，是有見公會將會研究落實更為民主的「一人一票」選舉制度，擔心日後理事會的政治取態，更加傾向「民主派」，故開始部署更多「保守派」理事會成員。



今年三月，逾百名會員聯署要求「一人一票」選會長之制度，公會應要求舉行特別大會，並通過三項議案，其一是「一人一票」選正、副會長。



「選舉人制」 可行性遭質疑



消息人士認為，公會無誠意改革選舉制度，「修例」只是拖延改革的藉口。消息人士續稱，特別大會上討論過折衷方法，是參考美國的「選舉人」的制度，即先由會員在網上投票，再由理事會成員依據網上投票的意向，選出最高票數的理事出任正、副會長，從而達至「一人一票」的民意認受性。



就落實「一人一票」制度，會計師公會會長唐業銓回覆本報查詢指，公會數月來已成立專責小組，研究在現行制度下實施及透過修改《專業會計師條例》（條例）來實施的多方面可行性。惟結論是，由於公會是依據條例來運作，故不能直接採納其他機構的選舉模式，而因決定以修例來落實改革。但因為修例過程複雜，需與會員及政府磋商共識，商討細節包括理事會的規模和組成、執業和非執業會員的比例，以及正、副會長的資格及提名程序等，故下月的會員大會將會照舊，以現行的選舉制度進行。



本報接觸到公會理事之一鄭中正，他表示收到會員投訴，不滿公會不實行會員特別大會所通過的決議，他們將考慮提出司法覆核。唐業銓表示，公會會加強各方溝通，並將之帶到理事會內商討。