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﻿民生斥9180萬人幣購曲阜昌永

2018-11-26 列印
　　民生教育（1569）昨天宣佈，斥資9180萬元人民幣，收購曲阜昌永51%股權。民生教育將會透過曲阜昌永，間接持有遠東學院的51%舉辦者權益。

　　民生教育的通告指出，遠東學院位於山東省曲阜市，為一所全日制普通高等院校。於2018至2019學年，遠東學院有在校生5417人。遠東學院2018至2019學年的學費約4300元至9680元人民幣，而具體的學費數額，視乎不同專業而定。

　　截至去年12月底止全年，遠東學院的稅前及稅後淨利潤為1116.3萬元人民幣，較2016年增長40.8%，而截至今年10月底的10個月，則為1369.5萬元。
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