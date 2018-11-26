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﻿銀保監會批多項准入申請

2018-11-26 列印
　　內地官媒報道，中國金融業對外開放力度持續加大。銀保監會昨日發文稱，已完成多項外資銀行、保險機構的市場准入申請批准，正式批准安聯（中國）保險控股成為中國首家外資保險控股公司，落地上海。銀保監會副主席曹宇表示，目前人民銀行金融穩定局正牽頭制定金控公司管理辦法，將首次要求金控公司必須獲得央行頒發的牌照持牌經營。

　　該報道指出，今年以來中央推出一系列實質性舉措加快銀行保險業開放，支持外資更廣泛參與中國金融市場發展。近日，銀保監會批准香港集友銀行有限公司籌建深圳分行、德國安聯保險集團籌建安聯（中國）保險控股有限公司，後者將成為中國首家外資保險控股公司。
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