科技股反彈 零售股向好 中美現曙光 杜指彈347點

俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升溫，但未有影響美股投資氣氛。市場憧憬中美元首在G20峰會可望達成貿易協議，加上科技股反彈，以及零售股向好帶動下，美股顯著高開後升幅擴大，杜指早段曾升387點，見24673點；納指更曾升126點，見7065點，升幅達1.8%；標普500指數則升38點，見2671點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24633點，升347點；納斯達克指數報7068點，升129點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.68港元，較香港收市價升0.83港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見300.77港元，較香港收市價升2.77港元。



儲局或「放鴿」緩加息



俄羅斯在黑海襲擊並扣押三艘烏克蘭海軍艦艇，烏克蘭指其三艘在黑海進行任務的船隻，遭俄方非法扣查，總統波羅申科（Petro Poroshenko）表示，將提議國會宣佈戒嚴。俄羅斯則指責烏克蘭船隻非法越境，是公然挑釁行為。



雖然俄烏兩國關係緊張，但由於上周美國科技股跌幅甚大，昨晚開始有資金趁低吸納。另外，零售業在上周「黑色星期五」銷售情況理想，令零售股有追捧。



此外，聯儲局對明年放緩加息步伐持開放態度，加上主席鮑威爾將於周三發表講話，為明年加息帶來啟示。加上市場憧憬中美領袖周五在G20峰會會面，可在貿易方面帶來好消息，令市況好轉。



美國感恩節零售銷情理想，零售股股價向好，沃爾瑪升0.42%，亞馬遜更升逾3%。此外，科技股造好，近期表現疲弱的蘋果回升1.2%，Google母公司Alphabet及facebook更升逾2%。



港股方面，在聯儲局有望「放鴿」，加上市場憧憬「習特會」向好，刺激恒指造好，重回26000點之上，上破50天線（26191），並一度高見26413點，創本月8日以來新高，收市升448點，報26376點，但成交仍然偏低，報741億元。



港股急升重上50天線



藍籌股普遍向好，僅有三隻下跌。騰訊（700）領漲，股價收升2.34%，報298元；銀娛（027）收揚4.39%，報48.7元，為升幅最大藍籌股。



市場憧憬美國加息周期即將完結，地產股表現搶鏡，新世界（017）收漲3.7%，報10.64元；信和（083）收揚3.29%，報13.2元；新地（016）收升2.76%，報111.8元。



香港股票分析師協會主席鄧聲興相信，恒指11月可望中止連跌六個月頹勢，短期波幅則為25800至27000點。