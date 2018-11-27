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意有望削赤 歐股全線升

2018-11-27 列印
　　意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，歐盟對調降預算赤字目標給予正面回應，但未透露具體數字。意大利執政聯盟可能會將明年預算赤字目標，最低降至佔國內生產總值2%，以避免遭歐盟紀律處分。

　　歐洲股市受刺激反彈，意大利富時MIB指數報19258點，大升2.91%。歐洲三大股市亦造好，英國富時100指數報7046點，升93點；德國DAX指數報11354點，升161點；法國CAC 40指數報4996點，升49點。

　　另外，英國首相文翠珊的脫歐方案能否獲得議會通過，仍存在變數。

　　另一方面，油價由低位反彈，紐約原油期貨每桶報51.31美元，升1.8%。布蘭特期油每桶報60美元，升2.1%。
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