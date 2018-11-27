大家樂純利增16% 短期定價仍審慎

大家樂（341）公佈截至9月底止中期業績，純利2.39億元，按年增16.2%，每股盈利41.2仙，派中期息19仙。該公司首席執行官羅德承表示，現時顧客對價格敏感，市場定價普遍審慎，期內平均快餐單價上升1元至38元左右，未來定價策略仍視乎市民的承受能力，料短期內沒有大幅加價空間，冀通過改善餐單來推動銷售額。



集團期內收入41.99億元，按年上升1.7%，毛利率亦由11.9%增至12.3%。羅德承解釋，上半年原材料及包裝成本的收入佔比由去年同期的28.5%下降至期內的27.5%，亦增加自助售票機的應用，人力開支受到控制，有助提升營運效率及抵銷成本上升。對於政府將於明年5月調整最低工資，羅德承指集團大部份員工的薪金高於最低工資，預計屆時亦須提高薪金以挽留員工，現時勞工薪酬佔成本約32%。



續租租金加幅溫和



門店方面，羅德承指期內香港店舖續租租金加幅溫和，平均約一成左右，較過往雙位數的加幅放緩，而下半財年仍有空間加開8至10間，維持全年香港開店20間目標，他相信明年有更好的舖位放租，故擴張步伐將更進取。內地方面，下半財年計劃在粵港澳大灣區加開8至10間分店，發展重心仍是廣州及深圳的地鐵沿線地段，未有計劃在廣東以外地區拓展。



上半年集團速食餐飲及機構飲食業務的分店共292間，較今年3月底淨增加6間。截至9月底，大家樂快餐共經營164家分店，較今年3月底淨減少3間，期內同店銷售增長2%。大家樂昨日午後公佈業績，刺激股價造好，一度抽升8.6%，高位見18.7元，收市報18.26元，升6.04%，成交額4940萬元。



