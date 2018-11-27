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維珍妮中期多賺40%

2018-11-27 列印
　　貼身內衣製造商維珍妮（2199）昨日公佈截至9月30日止半年業績，純利為1.34億元，按年增長39.9%，每股基本盈利10.9仙，派中期息每股3.6仙，派息按年增44%。中美貿易爭端升溫，為環球經濟及貿易局勢帶來衝擊。維珍妮主席兼首席執行官洪游奕表示，貿易戰令公司深圳的工廠成本上升，幸好早前已在越南佈局，現時會加快將產能由深圳轉移至越南。

　　他又透露，維珍妮在越南已有三間廠房，使用率約95%，但品牌夥伴對快速定單的需求愈來愈大，故該公司決定擴充越南的生產設施，第四及第五個廠房將於明年第二季投產，預計屆時越南廠房佔整體產能可由現時的五成提升至六成。

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