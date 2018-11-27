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領展斥26億人幣購北京商場

2018-11-27 列印
　　領展房託（823）內地再下一城，斥資25.6億元人民幣收購北京通州羅斯福廣場，為公司在北京的第二個及內地一線城市的第四個收購項目。計入這項收購，中國內地資產佔領展總資產值約9.5%。領展昨日升1.5%，收報75.4元。

　　羅斯福廣場零售總樓面面積約為67,546方米，包括由地庫一層至六樓的商場，以及576個車位。今年10月底零售租用率為96.2%，並已訂立268份零售租約，每月租金收入為人民幣1030萬元。多元化商戶包括餐飲、潮流服飾及配件、幼兒及教育、生活時尚、健康及美容，以及電影院。物業收購完成後能為領展帶來即時收入。

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