佳兆業物業本周招股 每手入場費2747元

臨近年底，再現新股潮，由內房佳兆業集團（1638）分拆的綜合物業管理服務供應商佳兆業物業（2168）加入招股行列。該公司主席及總裁廖傳強指出，未來會繼續擴大來自第三方物業發展商及非住宅項目的收入佔比，冀在業績上向投資者交出一份滿意的答卷。



對於選擇在市況波動時上市，廖傳強說，上市事宜已籌備了兩年多，一直按時間表推進，對自身經營策略及香港資本市場均充滿信心。



融資既證券業務部副總經理劉景銳補充說，該公司已參考同業及考慮到市場情緒，IPO定價有所折讓，形容估值「有誠意」。



佳兆業物業此次共發售3500萬股股份，從昨日（26日）起至本周四（29日）公開招股。招股價介乎每股9.08元至10.88元，最多集資3.8億元。每手250股，入場費2747.4元。中信里昂及農銀國際為聯席保薦人。股份預計於12月6日掛牌。



另外，同期亦有一隻新股低調開招。貴州省採煤公司久泰邦達能源（2798）計劃發售4億股股份，每股招股價介乎0.6元至0.96元，最多集資3.84億元。每手5000股，入場費4848.37元，預期將於12月12日掛牌。新華匯富為獨家保薦人。



同程首掛勁升27%



另外，內地第三大網上旅遊平台同程藝龍（780）昨日在主板掛牌，收報12.4元，較上市價9.8元，上升2.6元或27%。不計手續費及佣金，一手400股帳面賺1040元。



另一隻今日掛牌的科網新股，內地母嬰在線社區平台寶寶樹（1761），上市前夕股價在暗盤市場向上。輝立交易場資料顯示，寶寶樹收報7.18元，較上市價6.8元，升0.38元或5.6%。



