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康師傅首三季多賺48%

2018-11-27 列印
　　在內地方便麵、包裝茶飲料市佔率最大的康師傅控股（322）昨派發今年前三季成績單。期內營業額達498.59億元（人民幣，下同），按年升3.32%。股東應佔純利28.61億元，按年勁升47.58%；每股盈利0.5093元。不派息。

　　今年首三季計，該集團毛利率按年升1.55個百分點至32.04%。其中，方便麵銷售額按年升5.34%至178.86億元；飲品銷售額按年升2.63%至308.97億元；方便食品銷售額按年跌8.06%至5.78億元；其他銷售按年跌8.03%至4.98億元。

　　若單計第三季，營業額按年跌4.19%至188.63億元，純利按年升25.52%至15.54億元。

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