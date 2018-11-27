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歐舒丹純利跌三成

2018-11-27 列印
　　人民幣貶值拖累零售表現，護膚品牌公司L'occitane（歐舒丹）（973）半年純利681萬元（歐羅，下同），按年跌38.5%。其中香港中期銷售增長雖然按年升18.6%，但按季放緩。每股盈利0.5仙，維持不派中期息。

　　截至9月底止中期業績，公司銷售淨額5.95億元，按年升8.6%，按固定滙率計算則增加12.4%。毛利4.91億元，按年升8.1%。但由於分銷及營銷開支共4.14億元，按年增10.6%，令經營溢利下跌57.8%。

　　銷售表現上，美國的增長急升，按固定匯率計算為65.8%，其次是香港及中國，分別增18.6%及14.1%。

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