中環IFC外望——思捷風光不再 總部裁員四成

臨近年尾，打工仔最怕就係聽到公司要裁員。不過，思捷環球（330）嘅員工，O依家相信會好唔開心，因為公司唔單止要裁員，以公司總部寫字樓黎計，一裁就係四成，咪話唔得人驚。



思捷環球舉行投資者日，交代重組計劃。行政總裁Anders Kristiansen話，未來會更着重用數據分析消費者喜好，產品定價方面就唔會有太大改變，主要喺顧客體驗、品牌定位方面進行改革，強調有信心重組計劃可以成功。



執行主席柯清輝就話，過往10年思捷表現唔理想，員工都明白公司需要改變，先可以繼續發展，因此準備裁減四成總部員工，前線店舖員工嘅裁減就要視乎同業主協商，如獲較大幅度減租，就可以保留店舖，所以未有公佈實際裁員數字。



前線生死要睇租金



柯清輝相信，雖然中美貿易戰影響消費情緒，而中國內需仍然強勁，香港「要關嘅（門店）都關咗」，料未來仍有一至兩間會關閉，但會繼續喺租金相宜嘅民生地段開店。佢話，隨著本地租金水平下降，對零售業有正面幫助。



仰智慧恢復藍鼎主席職務



藍鼎國際（582）公佈，仰智慧已於今日恢復履行其董事會主席及執行董事的職務。仰智慧解釋，在缺勤期間，他一直在協助中國有關部門的調查工作。



董事會指出，現時及在仰智慧暫時缺勤期間，集團的業務及運作均保持穩定及正常。



早前仰智慧被傳捲入中國華融（2799）貪污大案，在飛往柬埔寨金邊後被拘留。據了解，仰智慧其後輾轉身處內地，相信是涉及中國華融黨委書記、董事長賴小民的貪腐案。



仰智慧在8月中傳出在柬埔寨金邊被拘留，藍鼎其後發出通告，只證實自8月23日起，未能接觸或聯絡到仰智慧。不過，據兩張當日現場照片所見，清楚看到仰智慧在機上被拘留，以及落機後被柬埔寨執法人員帶走。



高瞻