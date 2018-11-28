中美貿戰憂慮重燃 聚焦「習特會」 杜指反覆升34點

在中美領袖會面之前，美國總統特朗普大吹淡風，揚言若會談無成果，會向中國貨品徵收關稅。市場憂慮貿易戰重燃，美股開市跌超過200點，杜指早段報24434點，跌205點，相當於0.8%跌幅。標普指數以及納斯達克指數早段同樣下跌，跌幅分別為0.6%及0.8%。



假若在阿根廷即將舉行的G20會議，習特未能達成共識，貿易戰將一觸即發。特朗普接受《華爾街日報》訪問時更指，即使在中國生產的iPhone，也要收取一成的關稅，消息令蘋果股價早段下跌逾1.5%。



受到美股下跌影響，恒指夜期走勢偏軟，中段跌18點，跌至26238點，低水94點。港股在美國的預託證券亦普遍下挫，騰訊（700）預託證券早段見302元，較香港收市下跌0.7%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24674點，升34點；納斯達克指數收報7073點，跌8點。滙控（005）美國預託證券價格曾見67.12港元，較香港收市價升0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見303.36港元，較香港收市價跌0.44港元。



「習特會」前，市場難逃觀望氣氛，港股昨日窄幅波動，最多曾挫217點，收市只跌44點，報26331點，成交784億元。不過，股王騰訊（700）在眾多利好消息下，股價逆市升1.95%，以全日最高位303.8元收市，以收市價計，創近兩個月新高，貢獻恒指升48點，也是近三周以來，股價再次衝上300元關。



港股仍反覆 騰訊重越300



彭博引述台灣野村資產管理副總裁Peter Chang表示，騰訊旗下的微信強勢至無法忽視，而騰訊股價目前距離見底已經不遠，形容「中國沒有人能在無騰訊之下生活」。另據《日經新聞》報道，騰訊將與日本聊天應用程式營運商LINE合作，為日本中小型零售商提供微信支付服務。兩間公司的合作服務預計明年正式實施。



麥格理報告指出，騰訊在香港及澳洲舉行了四日非交易路演，管理層分享了多個業務前景，料廣告及雲業務可成結構增長動力，對其盈測不變，目標價看513元，重申「跑贏大市」評級。



多重利好消息刺激下，騰訊股價再上300元大關，雖然開市不久微跌0.54%，見全日低位296.4元，惟其後不斷攀高，並在競價時段，以全日高位303.8元收市，全日升1.95%，居成交榜榜首，成交額82.42億元。至於恒指昨日低開30點後沽壓不輕，跌幅擴大，一度急挫217點至26158，為全日最低點。臨近尾市，恒指曾掉頭上升41點，最見26417，惟恒指數次觸及26400水平後見阻力，難再向上突破，終掉頭下滑收市，收報26331點，跌44點；國指收降6點，報10515點。