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銀債開售 銀行掀搶客戰

2018-11-28 列印
  政府所推的第三批銀色債券今日（28日）正式開售，年滿65歲長者可經銀行及指定證券行認購銀債，入場費1萬元。多間銀行相繼推出認購優惠吸客，尤以中小型銀行及券商更見進取，部份提供七免優惠。市場人士均指，由於今批通脹掛鈎銀債有3厘最低利息保證，兼隨時可原價售回政府，又無認購成本，故可謂「無得輸」，建議長者們可認購十手、八手。

  今批銀債與往年一樣，發行額同為30億元，債券年期亦為3年，每手認購費依然是1萬元，但保證回報就由2厘加到3厘。配合新一批銀債出爐，上商、大新（2356）、花旗香港、富邦香港、招商永隆及致富證券齊齊推出七免優惠吸客，獲得豁免的七項費用包括認購費、託管費、代收利息費、存入費、轉出費、提早及到期贖回費。
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