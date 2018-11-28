大快活中期少賺14% 股價急瀉低收逾6%

大快活（052）為第二家派發中期成績表的快餐企業，並未有如同行大家樂（341）般錄得可觀增長，大快活截至今年9月底止中期業績，純利按年跌14%，至1.01億元，期內每股基本盈利為78.4仙，並維持派中期股息每股37仙。



大快活行政總裁陳志成表示，上半年度加價幅度約1%，現時平均快餐單價接近38元，未來調整價格方面仍視乎市場承受能力，短期內無太大加價空間，冀透過推出新菜單來提高平均單價，目標下半年度同店銷售有中單位數增長，對本地快餐業發展持樂觀態度。



該公司中期收入為14.7億元，按年增長4.8%；毛利率則減少1.4個百分點至13.7%。陳志成解釋，期內同店銷售與去年基本持平，因投放更多資源於人才發展方面，加上有3家新分店在九月開張，其效益仍未充份反映在財務報表上，有信心下半年表現會改善，料同店銷售有中單位數增長。他續指，下半年度計劃加開5至6間分店，亦會繼續物色在民生區及商業區開新店。



短期無太大加價空間



該公司於香港開設5間新大快活分店，在香港共經營148間店舖，包括138間快餐店及10間特色餐廳；中國內地亦經營10間快餐店。主席羅開揚稱，期內香港店舖租金加幅為13%，有三分一店舖加租；陳志成補充指，期內有6間分店裝修，每間涉及數百萬元開支。羅開揚相信，隨著本港經濟放緩，洽談租約的過程應更順利，倘租金回落料有助拉高毛利率。



對於政府明年將再上調最低工資，陳志成稱並非第一次面對最低工資，認為影響不大，現時絕大部份員工的薪金水平均高於最低工資，但相信到時仍會出現漣漪效應，又指目前仍有不少職位空缺，冀招攬更多年輕人入行。



大快活昨日午後公佈業績，隨即拖累股價急瀉，一度挫8.8%，低位見26.3元，收市仍跌6.59%，收報26.95元。



