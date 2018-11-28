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新世界48億購廣州耀勝房地產

2018-11-28 列印
　　新世界發展（017）宣佈，向廣州地鐵集團收購廣州耀勝房地產65%股權及股東貸款，總代價為47.81億元（人民幣‧下同），其中3.02億元為收購股權代價，餘額44.78億元為承擔由廣州地鐵提供的股東貸款。新世界與廣州地鐵已在昨日簽訂買賣協議。今次收購的公司可在該廣州地塊上開發房地產項目，包括住宅、商場及商務辦公。

　　除以上代價外，新世界亦需要按比例承擔將收購的項目公司，對廣州地鐵的特定債務約6790萬元。新世界指出，有關商務辦公及商場部份，均須於2022年5月29日前竣工，並承諾商場會在工程竣工後起計1年內試業。同時承諾自商業物業部份落成5年後計起，商場部份每月每平方米租金收入為200元，而商務辦公部份每月每平方米租金收入則為120元。在出售項目65%股權後，賣方會跟新世界合作按股權比例出資興建項目。

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