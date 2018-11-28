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AXA安盛46億購安盛天平50%股權

2018-11-28 列印
　　中國早前宣佈進一步加強對外開放金融業，取消外資持股比例限制後，AXA安盛集團昨日宣佈，該公司向其他股東收購內地合資財險公司安盛天平財產保險餘下50%股權，意味着安盛在內地將成為獨資經營的外資企業。是次收購交易作價達46億元（人民幣，下同）。

　　是次交易作價46億元，以2017財年口徑計算相當於2.4倍BV比率。其中15億元的融資經監管部門批准後將通過安盛天平的融資來實現，以回購現有國內股東的股份。

　　AXA安盛集團行政總裁Thomas Buberl表示，安盛天平為AXA安盛提供了一個獨特的平台，可以充份捕捉中國財產險和健康險市場的巨大增長潛力。而外國公司全資擁有一家全國性的保險龍頭企業，這在中國保險市場上尚屬首次。他認為中國的業務將成為整個集團及其優先發展領域的主要增長引擎。

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