小米商業定位異於蘋果 李小加：兩者不宜類比

港交所（388）行政總裁李小加在一個論壇表示，小米集團（1810）定位是互聯網公司，屬於商業模式決定，不能與蘋果比較。



內地媒體報道，李小加在北京舉行的WISE 2018大會上，提及小米集團的商業模式時，指出上市前很多創投將小米與蘋果公司作類比，不理解為甚麼小米堅稱自己是互聯網公司。內媒引述，他指兩家商業模式其實不一樣，但如果小米真的被類比成為蘋果公司的話「那就完蛋了。」



智能手機毛利非主要收入



李小加解釋，蘋果公司的15倍市盈率，是依靠優質產品和品牌優勢帶來的高毛利率而實現，但小米絕對不能仿照蘋果的模式來做。他續說，小米的手機很便宜，毛利率很低；而手機只是其骨骼，其他附屬產品和服務是肌肉，當中肌肉才值錢，所以小米不能只賣出骨架，這也是小米強調自己是互聯網公司的原因。根據小米最近季度業績，智能手機收入升36.1%，惟毛利率按年由11.7%跌至6.1%；互聯網服務收入則升85.5%。事實上，小米創辦人兼董事長雷軍一早已表明，小米的硬件毛利率永遠不會超過5%，如果超過就返還予用戶，因為小米不想類比蘋果，而是想類比BAT（百度、阿里巴巴及騰訊）。



另外，李小加表示，由於市場結構不同，企業要根據自身條件選擇上市地方。他補充，如果企業認為自己的業務模式及發展趨勢，是一個既要有中國元素，又要有國際視野；既需要國際資金支持，又需要國內資金支持，港交所就是一個重要的發展平台。



