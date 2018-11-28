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銀基中期虧損擴大

2018-11-28 列印
　　銀基集團（886）昨日公佈截至今年9月底止中期業績，期內虧損按年擴大1.8%，至4004.6萬元，每股虧損1.76仙，不派中期息。期內收益為8.78億元，按年增18.5%，毛利1.7億元，按年增32.8%。該公司主席梁國興坦言，自2012年以來，內地白酒市場進入調整期，行業至今未能回復至過往水平。公司自此之後業績表現一直欠佳，多年以來仍處於摸索及創新階段。

　　銀基主要經銷茅台、五糧液等高端白酒，但自2016年構建B2B電商平台後，開始逐步引進中低端酒類及非酒類產品。該公司行政總裁嚴俊解釋，這樣做對提升平台黏性有幫助，未來還會拓寬、加強與非酒類產品客戶的合作，期望擴大銷售點及覆蓋多元化消費群，但公司主要業務仍是酒類。

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