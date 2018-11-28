美國政府上周發表一份報告，警告如果放任碳排放持續增加，將導致氣候變化加劇，國家將蒙受龐大經濟損失，但特朗普周一回應表示，他不相信這份報告的內容。 特朗普在白宮對記者說：「我不相信（報告的分析結果）。」他強調，如果其他國家不採取措施削減廢氣排放量，美國也不會這樣做。他指，閱讀過這份《全國氣候評估》報告的「部份」內容，認為這份報告「很好」，但他不接受報告所發出的警告。 專家們在報告中稱，如果全球不採取實質及持續的措施紓緩氣候變化的現象，到本世紀末，可能會帶來數以千億美元計的經濟損失。特朗普重申：「我不相信。」他謂：「我們的國家正視這個問題，但大家知道，要中國、日本、所有亞洲國家...

2018-11-28