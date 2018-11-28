中環IFC外望——北歐創新匯今開幕 林鄭帶隊去PMQ出席

雖然香港唔係以高科技見稱，但隨住各界不斷增加投資，最近喺創新科技方面，都開始搞得有聲有色。香港最近同北歐四國（芬蘭、冰島、挪威、瑞典）加強合作，四國旗下嘅Nordic Innovation House（北歐創新匯）更會嚟香港開設分館。



北歐創新匯係設置喺北歐理事會名下嘅一個機構，致力促進跨境創新。今次香港分館，係由芬蘭，冰島，挪威，瑞典四國共建形成，係繼矽谷、紐約同新加坡之後嘅第四個分館。



北歐創新匯嘅香港分館坐落喺PMQ元創方，開幕禮就會喺今日進行。嚟自北歐嘅主禮嘉賓包括芬蘭交通通訊和北歐合作部長Anne Berner、瑞典歐盟事務和貿易部長Ann Linde，以及北歐理事會秘書長Dagfinn Høybråten。



至於香港方面，就由特首林鄭月娥帶隊，連同商務及經濟發展局局長邱騰華同埋創新及科技局局長楊偉雄出席，可見香港對今次合作都好重視。



藍鼎仰智慧復任主席股價升



早前傳被證監會凍結逾百億元資產的藍鼎國際（582），日前公佈其一度失聯多月的主席仰智慧已經「尋回」，並披露仰智慧一直在協助中國有關部門的調查工作。好消息公佈後，昨日股份落鑊被炒起，全日最多飆45.4%，見3.97元，創一個月新高，收市升24.54%，報3.4元，全日成交近1.67億元。



藍鼎國際公佈，仰智慧已於11月26日恢復其董事會主席及執行董事的職務。仰智慧在缺勤期間，一直在協助中國有關部門的調查工作。而由仰智慧作為最大單一股東的華夏健康產業（1143），股價亦創一個月新高，收報0.08元，升35.59%。



藍鼎曾發通告指，自今年8月23日起未能聯絡仰智慧。而政府於今年9月28日的憲報公佈，證監會已於9月17日凍結金利豐證券、中南金融及滙豐金融證券﹙亞洲﹚的個別客戶資產，最多高達約101.7億元。



市場傳聞指，被凍結的證券戶口便是由仰智慧所擁有，惟消息並無得到證實。



高瞻



