騰訊三連升 恒指創上月以來新高 聯儲放鴿 美股升近480點

美國聯儲局主席鮑威爾周三在紐約發表有關息率的言論，指目前利率「僅僅低於」中性水平。市場解讀為較溫和的鴿派言論，刺激美股彈升，中段過後杜指升幅一度擴大至接近550點。



鮑威爾又指聯儲局的政策路線並非預設的，將評估最新經濟數據，決定加息步伐的快慢。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25229點，升480點；納斯達克指數報7236點，升153點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.64港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見319.25港元，較香港收市價升4.45港元。



Tiffany股價勁插10%



早前宣佈在北美關閉幾間工廠並裁員1.4萬人的通用汽車，股價下跌逾1%；有報道指，蘋果iPhone XR在日本劈價，以三折出售，蘋果股價未受影響，初段升0.6%；另外，珠寶零售商Tiffany宣佈同店銷售收入低於市場預期，股價大跌逾10%。



摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示，基於經濟增長走弱的預期，預計聯儲局明年只會加息兩次，分別是在3月和6月，之後將暫停提高利率，而聯儲局官員仍在討論目前距離中性利率還有多遠。



數據方面，美國第三季國內生產總值（GDP）終值按年增長3.5%，符合市場預期。美國10月商品貿易逆差初值，從上月的763億美元擴至772.5億美元，創歷史新高，預期為770億美元。



港股方面，受中美貿易問題再現轉機，加上在A股上揚帶動下，恒指最多升373點，見26705點，創10月9日以來新高，收市略回至26682點，漲350點；國指則升119點，收報10634點。大市成交金額則增至849億元。



重磅股騰訊表現強勢，重越310元關，創兩個月新高，收報314.8元，升3.6%，為升幅第二大藍籌股。騰訊連升三日，累漲23.6元或8.1%，市值再次逼近三萬億元。



宜趁反彈減磅



京華山一研究部主管彭偉新表示，即使近日市場氣氛好轉，恒指借勢反彈，但他預期「習特會」結果或令人失望，指數向上空間不多，充其量升至27000點水平，投資者宜趁反彈減磅。



他續指出，在沒有利好大市消息刺激下，港股或會逐步由近期高位回調。他相信臨近年底，投資者傾向為明年部署投資策略，故預計下月大市仍然淡靜，投資氣氛審慎。



