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銀債首日認購反應佳

2018-11-29 列印
  政府推出第三批銀色債券昨日開始接受認購，今批銀債的保證息率由2厘加至3厘，中銀香港表示首日認購反應理想，申請總金額較去年上升約25%；每人平均認購額約為12萬元，較去年同樣升約25%，即每名長者平均抽12手。

　　中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理張穎思表示，銀債首日認購反應理想，估計由於今年銀色債券息率最低定息增加至3厘，比一般定期存款較為吸引，增加長者認購的誘因。首日申請宗數與去年相若；每人平均認購額約為12萬元，較去年上升約25%。

  張穎思續稱，有逾80%的客戶經中銀香港分行認購，其餘經電子銷售渠道，包括網上及電話認購。至於花旗和南洋商業銀行回覆本報查詢時均指，認購銀色債券的人數及認購金額與去年相若。
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