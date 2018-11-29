近日在網上走紅，被稱為最美酒託（誘騙他人到酒吧消費高價酒水賺取佣金）的通緝犯卿晨璟靚昨天早上已投案自首，四川綿陽市警方確認，另有四名通緝人員亦已陸續投案。 綿陽一個叫卿晨璟靚一九九九年出生的年輕女酒託日前引起內地網民熱烈討論，因為綿陽警方早前發佈了一條通報，稱破獲了一個在酒吧、茶樓作案的酒託詐騙集團，並公佈了七名集團成員名單。卿晨璟靚因長相貌美而引發關注，網民紛紛感歎「卿本佳人，奈何做賊」。 一名與女子曾共事過的朋友林艷（化名）指，她做酒託的行為可能是與其男友有關，大約六、七月，她辭職時表示要跟男友去外地，不料現在卻走了上這一條路，人生就發生了這樣的變化。林艷希望大家現在不...

2018-11-29