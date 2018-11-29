五谷磨房入場4242元 按反應可降價一成

兩隻新股今天加入招股行列。內地第二大天然健康食品公司五谷磨房（1837）共發售4.21億股，招股價介乎每股1.62元至2.1元，最多集資8.841億元。每手2000股，入場費4242.32元。股份預計於下月12日掛牌。雖然今天才開始招股，但該公司已表明會按招股反應，最多可調低招股價一成，可算是極罕有的做法。



據該公司的招股書披露，該公司可根據潛在投資者認購時的踴躍程度，於定價日當日或之前調低發售價最多10%，即發售價最低可為1.46元。



對此，首席執行官張澤軍表示，企業自己有財務數據，資本市場亦有其判斷標準，公司在定價時有兼顧現在市場的環境；倘若要降價，短期對公司會有比較小的影響，但企業更看重的是長期發展。保薦人之一民銀資本的代表補充指，發售價格是基於市場情況而定，現時的招股價範圍是公司與保薦人、投資者經過大量溝通而釐定，下調機制亦符合上市條例。



該公司採購的原料來自世界各地，包括美國。問及中美貿易戰可能對公司帶來的影響，張澤軍表示，該公司有很多其他採購地作為備選，若美國進口的原料價格上漲，也不太會影響其毛利。



該公司擬用集資所得款約35%，在未來三年進一步升級綜合分銷平台及優化渠道組合。該公司分銷平台包括線下網絡，即在內地開設的3916個直營專櫃，以及線上渠道，包括主要電商平台和微信會員店。



線下網絡的收入佔比由2015年的97.1%下降至今年上半年的82.2%，線上渠道的收入佔比則從2.9%提升至17.8%。



張澤軍表示，預期未來該公司在線下網絡的銷售會有好的增長，每年新開600至800間線下店是較保守的計劃。



