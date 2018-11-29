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3香港完成5G室外實地測試

2018-11-29 列印
　　和記電訊（215）旗下3香港公佈，已完成於3.5GHz頻段的5G網絡室外實地測試。和記電訊行政總裁古星輝表示，連同早前已完成的28GHz頻段5G網絡室外測試，3香港是本港其中一家率先在兩個5G頻段進行戶外網絡測試的網絡營辦商。有關測試有助公司了解兩段主要5G頻譜的傳輸特性及相關技術，有助日後部署推出5G服務，未來推出5G的具體時間仍視乎通訊辦的安排。至於定價方面，他稱暫時未有具體方案，料仍是市場主導。

　　3香港技術總裁鍾耀文表示，公司夥拍日本電訊公司Docomo，就無人機的商機進行洽談，亦探討在飛行管理、營運、大數據分析方面合作，為政府部門及中小企等提供服務。

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