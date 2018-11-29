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領展新購京物業前景看俏

2018-11-29 列印
　　領展（823）日前公布以25.6億元人民幣，收購位於在北京通州區的京通羅斯福廣場，領展行政總裁王國龍表示，通州區一直擴建，料有不俗增長。

  就市場指收購京通羅斯福廣場的估值偏高，王國龍回應時說，價錢高低是見仁見智，他認為增長非常好，而且新收購項目未來1至2年會約50%的租約到期，在租金及租客組合上可以有不同調整。

　　王國龍表示，該公司專注在北、 上、廣、深四大一線城市，以及香港市場發展。京通羅斯福廣場是領展在內地一線城市的第4個收購項目，預計收購完成後能為領展帶來即時收入。

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