人幣貶值成本上升 翠華半年少賺七成

翠華期內收益為8.96億元，按年減少1%。其中，本地市場收益5.62億元，跌4.86%；內地市場收益3.25億元，升7.1%。楊東表示，過往一年內集團推出5個新自家品牌，人力成本壓力增加，隨著下半年度陸續有新店開張，可攤薄人工成本開支。李遠康又說，飲食業一直面對人手不足的問題，招聘十分困難，故年初曾上調員工薪金，部份薪金增幅達雙位數。
平均單價方面，楊東表示，目前國內為65至80元人民幣，本港則為70至90港元。行政總裁彭烱豪表示，下半年度將會在港加開3間分店、在內地多開1間，下年度的開店目標為12間，主要衡量租金水平及人流來選址，並留意現時未有分店的地區，例如上水、粉嶺等地，冀新店可在半年內收支平衡。他又指出，集團每年約有六分之一的分店需要續租，近期本地租金有所回落，主要集中在街舖，商場店舖的租金相對企穩。
星分店開業響海外頭炮
該公司指出，因人民幣貶值及消費者購買力疲弱，期內業績受影響，亦與新加坡餐飲集團珍寶集團建立戰略夥伴關係，於新加坡以「翠華」品牌開設及經營茶餐廳業務，為集團的首間海外分店，已於6月中開業。截至9月底止，翠華經營合共74間餐廳，其中30間位於香港、34間位於中國、3間位於澳門及1間位於新加坡。該集團稱，計劃未來繼續開設新餐廳，務求餐廳總數於2022年前達130間。
本地三大餐飲股已先後公佈中期業績，股價方面，翠華昨日逆市下挫，收市報0.73元，跌1.35%。