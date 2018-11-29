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英國保誠有意增持內地合營股權

2018-11-29 列印
　　中國傳於明年開放外資保險公司持股比例上限，英國保誠（2378）亞洲區執行總裁黎康忠表示，集團雖然有意增持內地合資公司中信保誠股權，但現階段無意改變股權架構至獨資經營。他認為，夥拍中信集團有助集團開拓內地業務。

　　黎康忠表示，是否增持中信保誠股權取決於兩項因素，一是中國的監管要求，目前中國尚未正式開放外資保險公司持股比例限制；二是需視乎中信集團是否願意減持。他強調，目前與中信集團的合作關係良好，並稱中國是複雜的市場，夥拍中信集團有助開拓內地業務。

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