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金發局籲港致力提升ESG水平

2018-11-29 列印
　　金融發展局昨天發表報告，提出多項措施提升本港企業的「環境、 社會及管治」（ESG）水平，要求政府、金管局、強積金局、證監會以及聯交所都要參與提升ESG的工作。金發局主席李律仁指出，香港有需要認真考慮提升ESG，以免落後於其他競爭對手。

　　金發局的報告建議，政府應該牽頭鼓勵公共基金支持提升ESG，而金管局亦應該提高對其外聘的投資經理施加的ESG規定。此外，強積金局在審批及監察受託人時應該把ESG因素考慮在內，並鼓勵受託人參考國際的ESG標準。至於證監會方面，應該把《負責任的擁有權原則》至少提升至「不遵守就解釋」水平，以強調ESG的重要性，並應該為ESG主題投資產品提供更多指引。

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