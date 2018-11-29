中環IFC外望——小米語音助理臨場「甩碌」

小米（1810）季績唔錯，股價升番唔少，仲頻頻有新動作㖭。好似小米董事長雷軍噚日喺北京舉行開發者大會，並宣佈同宜家家居合作，兩間公司將會一齊發展智能家居同物聯網（IoT）產品。不過，雷軍喺示範新產品的時候，就唔小心出現「蝦碌」事件。



搞到雷軍好尷尬



話說雷軍喺會上問語音助理「小愛同學」（類似蘋果的Siri）做示範，佢問「三個木是甚麼字？」此時「小愛同學」應該答話係「森」，但係佢居然臨時「發台瘟」，一時話「木三分」，一時又用流行曲歌詞「你是電，你是光，你是唯一的神話」嚟回應，答案完全「無厘頭」，搞到雷軍好無癮。跟住雷軍再問佢數學題，諗住展示吓「小愛同學」嘅計算能力，點知今次仲慘，居然完全無反應，場面不知幾尷尬。



講番小米同宜家嘅合作，初步係宜家全線智能照明產品，都可以同小米系統連接，可以用手機App或者語音控制開關同亮度。雖然示範環節有出錯，但無阻雷軍雄心壯志，佢話人工智能係大勢所趨，將來可以用語音控制各種家電，成本仲會不斷降低㖭。



毛記葵涌中期多賺1.6倍



毛記葵涌（1716）公佈截至9月底止中期業績，受惠於期內開支減少及個別藝人收入帶動，按年多賺1.58倍，至887.7萬元。每股盈利3.29仙，不派中期息。



受惠數碼媒體服務及其他媒體服務收入增加，毛記上半年收入按年增加12.9%至4810萬元。期內集團毛利率43.3%，較去年同期回落11.5個百分點。



數碼媒體服務收益則增加8.3%至4140萬元。印刷媒體服務收益350萬元，下跌17%，虧損由去年同期的130萬元收窄至20萬元，主因集團將《100毛》雜誌，由印刷版轉為數碼版。對於其他媒體服務收入大增，集團解釋主因今年4月舉辦兩場共接待5000個觀眾的清談節目，貢獻大部份收益及除稅前溢利。



高瞻